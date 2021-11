A Cagliari l'arte in vetrina nelle vie dello shopping, in mostra 90 opere degli studenti del Liceo Artistico

In mostra nelle vie Garibaldi, Manno e dintorni le opere degli studenti del LAC. L'assessore Sorgia: “Diffonde cultura, trasmette un messaggio positivo nella promozione delle attività del territorio”

Di: Redazione Sardegna Live

Arte e commercio insieme nelle vie dello shopping di Cagliari. Rientra alla perfezione nell'ambito delle progettualità sostenute dall'assessorato alle Attività produttive e Turismo del Comune per valorizzare le eccellenze cittadine, il progetto Strada facendo... "vivi La Bellezza”.

L'idea è di decorare per 18 giorni, dal 16 novembre sino al 5 dicembre, 33 vetrine nelle vie Manno, Garibaldi e dintorni, con 90 opere che per 6 mesi hanno coinvolto un'ottantina di studenti e docenti delle quarte e quinte classi del LAC – Liceo Artistico Cagliari.

L'assessore Alessandro Sorgia: “Sarà una una vera e propria attrazione per cittadini e turisti”, ha commentato l'esponente dell'Esecutivo Truzzu responsabile delle Attività produttive e Turismo. “In un periodo in cui, tutti insieme, stiamo reagendo al Covid-19, “vivi la Bellezza” raggiunge il duplice obiettivo di diffondere la cultura e di trasmettere anche un messaggio positivo nella promozione delle attività del territorio”. Infine i ringraziamenti ai commercianti, ai docenti e ai ragazzi del LAC perché “contribuiranno a creare l'atmosfera natalizia di questo 2021”.

“Le opere degli studenti – ha spiegato Nicoletta Rossi, dirigente LAC – fanno riferimento ai miti, ma legati alla bellezza e al contesto urbano”.

Patrocinata dal Comune di Cagliari e realizzata in collaborazione con il Centro commerciale naturale Ilbono, la manifestazione organizzata dall'Associazione Strada Facendo... , commercianti vie Manno e Garibaldi, rappresenta un inedito per la città. “I ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro – ha rimarcato il presidente Stefano Rolla - in un contesto di collaborazione importante”.