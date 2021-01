L'Isolotto tesoro d'Ogliastra

E' stato punto cruciale per la navigazione e valido riparo per naviganti e pescatori sorpresi da mareggiate violente

Di: Redazione Sardegna Live

L’Ogliastra è terra di incantevole bellezza, situata lungo il versante orientale della Sardegna: qui natura offre il meglio di sé.

L'origine del suo nome, secondo alcuni, deriva dagli olivastri di cui è ricco il suo territorio, altre fonti più accreditate la attribuiscono invece ad un enorme monolito che sorge sul mare a nord di Santa Maria Mavarrese, denominato "Agugliastra".

Il suo territorio, racchiuso fra mare e montagna, offre un'infinita quantità di scenari paesaggistici unici nel suo genere.

Un mare limpido e cristallino lambisce la sua lunga costa multiforme, fatta di soleggiate distese di spiagge alternate da maestose scogliere che si ergono fiere a dominare il mare.

Uno dei simboli di questa parte di Sardegna è l’Isolotto d’Ogliastra protagonista di questa puntata di Sardegna d’Amare.

Secondo un’antica leggenda i pirati saraceni avrebbero nascosto qui un tesoro. In realtà, per tutta la seconda metà del XIX secolo l’isolotto stesso è stato un tesoro, nel senso di punto cruciale per la navigazione e valido riparo per naviganti e pescatori sorpresi da mareggiate violente.