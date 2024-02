Sanità: 10 mln per bonus psicologico nel 2024, Cnop 'segnale di attenzione'

Il bonus rappresenta nei fatti un canale fondamentale per l'accesso ad un aiuto psicoterapico

Di: Adnkronos

Roma, 14 feb. (Adnkronos Salute) - "Dopo il 2023, anche per il 2024 il bonus psicologico è stato portato" da 8 milioni "a 10 milioni di euro. Avevamo chiesto più fondi, ma comunque questo aumento è un segnale di attenzione". Lo afferma David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), dopo l'approvazione di un emendamento del Pd al decreto Milleproroghe.

"Poiché solo 5 cittadini su 100 seguiti nei servizi di salute mentale ricevono una psicoterapia - osserva Lazzari - il bonus rappresenta nei fatti un canale fondamentale per l'accesso ad un aiuto psicoterapico per tutti coloro che non possono permettersi di sostenere le spese di un trattamento che dovrebbe essere garantito dallo Stato. Grazie a Filippo Sensi, a tutti/e i/le parlamentari che hanno appoggiato questa richiesta e al Governo che l'ha accolta", conclude il presidente Cnop.