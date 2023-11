Influenza, medici pronto soccorso: 'pazienti in aumento ma situazione non critica'

A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Alessandro Riccardi

Di: Adnkronos

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Al momento l'impatto dell'influenza sui pronto soccorso determina "un aumento degli accessi per un incremento dei casi ma senza criticità. E' un quadro in questo momento più frequente nelle grandi aree metropolitane e meno in provincia". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Alessandro Riccardi, consigliere nazionale della Simeu (Società italiana medicina dell'emergenza-urgenza).

Chi arriva in pronto soccorso per le conseguenze di un'influenza? "Vediamo soprattutto pazienti anziani non vaccinati", risponde Riccardi che suggerisce vista l'ondata influenzale di indossare la mascherina, "e' buon senso, in questo momento proteggersi se si è anziani e fragili è la scelta migliore". Sul fronte delle previsioni per i prossimi mesi? "La curva di espansione dell'influenza è leggermente anticipata ma sappiamo che è legata al ciclo stagionale", conclude.