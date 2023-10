Meloni, 'in Manovra 3 mld in più rispetto a previsioni e 2 mld per aumenti contrattuali'

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "Per la sanità la priorità è l'abbattimento delle liste d'attesa". Così Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla Manovra. "Con 136 miliardi di euro di quest'anno, raggiungiamo il più alto investimento mai previsto per la sanità. Nel 2019 il Fondo sanitario nazionale era di 115 miliardi, negli anni Covid tra i 122 e i 127 miliardi", ricorda la premier riferendosi alle polemiche sui tagli al settore. "Si tratta di 3 miliardi in più di quanto previsto", precisa. "Nei giorni scorsi ho sentito che noi avremmo tagliato i fondi per la sanità. Le bugie non corrispondono alla realtà delle cose".

In Manovra ci sono "aumenti contrattuali per il pubblico impiego: sono 7 miliardi, oltre 2 per la sanità e 5 per i restanti settori". ha poi aggiunto Meloni.