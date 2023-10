Salute, psicologi: "Italiani preoccupati per guerre in Ucraina e Mo, salgono stress e ansia"

“Quello che sta accadendo tra Israele e Hamas è molto impattante"

Di: Adnkronos

Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - “Quello che sta accadendo tra Israele e Hamas è molto impattante, registriamo una forte preoccupazione tra gli italiani. Già eravamo in questo clima di guerra con l’Ucraina, adesso si aggiunge anche il focolaio in Medio Oriente in maniera anche così cruenta e devastante, come abbiamo visto. Viviamo in un clima di emergenza e di allarme continuo che nelle persone sollecita stress, ansia e forte preoccupazione”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute David Lazzari, presidente Consiglio nazionale Ordine degli psicologi, a margine della Giornata nazionale della psicologia “Equità sociale per i bisogni psicologici", in corso a Roma.

“Dobbiamo imparare a convivere con questa situazione che, va detto, non possiamo controllare in alcun modo - sottolinea Lazzari – L’unica consiglio che mi sento di dare è quello di non tenersi dentro le proprie preoccupazioni ma di condividerle con familiari e amici, parlarne può essere di grande aiuto, e in questo anche la scuola ha un ruolo fondamentale”.