Mo: Oms chiede fine violenza e corridoio umanitario per Gaza

Di: Redazione Sardegna Live

Milano, 10 ott. (Adnkronos Salute) - Rispetto all'escalation della situazione nella Striscia di Gaza e in Israele, "l'Organizzazione mondiale della sanità chiede la fine della violenza" e "un corridoio umanitario per raggiungere le persone" a Gaza "con forniture cruciali". L'agenzia Onu per la salute "sta lavorando su questo con agenzie partner". E' quanto ha detto il portavoce dell'Oms, Tarik Jasarevic, oggi durante un press briefing alle Nazioni Unite.