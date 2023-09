Tumori, i capolavori italiani 'indossano' la prevenzione, Colosseo in rosa

Di: Adnkronos

Roma, 21 set. (Adnkronos Salute) - Nel mese internazionale della lotta ai tumori del seno, i capolavori italiani 'indossano' la prevenzione grazie alla collaborazione tra il ministero della Cultura e Komen Italia. Questa sera a Roma il Colosseo sarà illuminato di rosa. L'iniziativa è stata presentata oggi al Mic, che nel prossimo mese di ottobre offrirà l'accesso gratuito a molti musei statali a coloro che sceglieranno di sostenere le attività di Komen Italia con una donazione sul sito www.prevenzione.komen.it.

Con oltre 56mila nuovi casi l'anno solo in Italia, i tumori del senso rappresentano le neoplasie più frequenti nelle donne, ricorda Komen Italia. L'incidenza è in continuo aumento e si stima che entro il 2025 nel mondo si ammaleranno quasi 6 milioni di donne. "Cultura, arte e medicina hanno ragione di essere insieme perché anche le prime due curano - ha detto Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia - Ringrazio il Mic con cui abbiamo negli anni lavorato insieme, il sostegno per noi vuol dire tanto. E' un riconoscimento al nostro lavoro. L'ingresso gratuito a tanti musei italiani a chi farà una donazione aiuterà la promozione della prevenzione, che può evitare un terzo dei casi di tumore al seno". (Segue)