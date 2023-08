Covid, in arrivo circolare su tamponi per accesso a ospedali e pronto soccorso

Cambia la gestione dei test nelle strutture sanitarie

Di: Adnkronos

Roma, 30 ago. (Adnkronos Salute)() - In arrivo una circolare che disciplinerà l’esecuzione dei tamponi per i pazienti in ingresso in ospedale e in pronto soccorso in particolare, dove non si effettuerebbero più tamponi, se non ai sintomatici. Lo apprende l’Adnkronos Salute al termine della riunione del gruppo di lavoro coordinato dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute e di cui fanno parte l’Istituto superiore di sanità, alcuni importanti Irccs, le principali società scientifiche del settore (infettivologi, igienisti e virologi) e i rappresentanti delle Regioni.