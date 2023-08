Dengue, Spallanzani: 'non in gravi condizioni 2 pazienti ricoverati, uno già dimesso'

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 29 ago. (Adnkronos Salute)() - I due pazienti ricoverati per Dengue all'Inmi Spallanzani di Roma "non versano in gravi condizioni: uno è già stato dimesso mentre un secondo paziente sarà dimesso a breve". Lo precisa lo stesso l'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, per "evitare infondati allarmismi" dopo le notizie circolate stamattina. Sui siti si parla, infatti, di 14 casi di Dengue nel Lazio, di cui 2 in gravi condizioni allo Spallanzani.