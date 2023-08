Oms, nuovi casi Covid arrivano a 1,5 mln: +63% in ultimo mese

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Continuano a crescere i casi di Covid-19 nel mondo. Negli ultimi 28 giorni (dal 24 luglio al 20 agosto) sono stati registrati circa 1,5 milioni di nuovi contagi, in aumento del 63%, e oltre 2.000 decessi, che si confermano in calo, con un -48%. Questo il bollettino epidemiologico aggiornato dell'Organizzazione mondiale della sanità, che evidenzia come ormai i casi riportati non rappresentino più in modo accurato la diffusione dell'infezione, a causa del forte calo dei test e delle segnalazioni. In quest'ultimo mese il 44% dei Paesi ha riferito all'Oms almeno un caso di Covid, una percentuale che scende dalla metà del 2022.

I nuovi contagi sono aumentati dell'11% nella Regione europea, dell'88% nel Pacifico occidentale e del 112% nel Mediterraneo orientale. Fra i Paesi con il maggior numero di contagi negli ultimi 28 giorni, Corea (1,2 mln, +117%), Australia e Singapore, ma anche l'Italia, con 19.777 nuovi casi, +32%%, e il Regno Unito (21.866, +92%). Dall'inizio dell'epidemia, sono più di 769 milioni i casi confermati di Covid e più di 6,9 milioni i morti mel mondo.