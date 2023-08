Covid, dai 3 nuovi vaccini attesa efficacia contro Eris

Di: Redazione Sardegna Live

Milano, 18 ago. (Adnkronos Salute) - I nuovi vaccini anti-Covid in arrivo, tutti monovalenti aggiornati a Kraken (XBB.1.5), dovrebbero proteggere contro la variante Eris (EG.5), l'ultima variante classificata d'interesse dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E' quello che si aspettano le aziende. Moderna ha comunicato ufficialmente i dati preliminari da trial clinico che mostrano una "robusta risposta immunitaria" nell'uomo contro le nuove varianti come appunto Eris e Fornax (FL.1.5.1), che sta iniziando a diffondersi in alcune parti degli Stati Uniti e in diversi altri Paesi.

Per quanto riguarda gli altri 2 prodotti scudo che potrebbero arrivare ad essere approvati nelle prossime settimane, secondo quanto riporta la 'Cnbc' online, un portavoce di Pfizer ha affermato che il suo vaccino "ha efficacemente neutralizzato" una serie di varianti di Omicron, tra cui Eris e XBB.1.5, in un recente studio sui topi. La società prevede di diffondere la totalità dei risultati dello studio in una pubblicazione scientifica. Anche da Novavax hanno fatto sapere alla 'Cnbc' che si aspettano che il loro vaccino aggiornato funzioni contro Eris, data la sua somiglianza con Kraken: "Ora stiamo conducendo test per dimostrarlo".