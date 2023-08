Covid: Mastroianni (Simit), ‘100 decessi a settimana, malattia starà ancora con noi’

Di: Redazione Sardegna Live

Roma, 8 ago. (Adnkronos Salute) - “I cento decessi alla settimana per Covid ci dicono che la malattia c’è sempre e continuerà a stare con noi. Ma almeno oggi, rispetto a tre anni fa, abbiamo le armi per fronteggiarla: vaccini, anticorpi monoclonali e terapie precoci. Gli scienziati in Usa e Gran Bretagna sono preoccupati per l’aumento dei casi? Dobbiamo capire se si tratta di piccole ondate o se questi casi siano da associare ad un aumento di ricoveri e decessi”. Così all’Adnkronos Salute Claudio Maria Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e professore ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi Sapienza di Roma.