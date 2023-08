Farmaci: nel 2022 spesa cresciuta del 6%, superati 34 mld euro

Di: Adnkronos

Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) - Nel 2022 è aumenta la spesa per i farmaci in Italia. In totale quella pubblica e privata insieme è arrivata a 34,1 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2021. E' quanto emerge dal Rapporto nazionale 2022 'L’uso dei farmaci in Italia', realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. "La spesa pubblica, con un valore di 23,5 miliardi, ha rappresentato il 68,9% della spesa farmaceutica complessiva e il 17,9% della spesa sanitaria pubblica, ed è in aumento rispetto al 2021 (+5,5%)", sottolinea il report.

La spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche "è stata di circa 15 miliardi (253,6 euro pro capite), in crescita (+8,6%) rispetto all’anno precedente, parallelamente anche i consumi risultano in aumento (+5,7%)", si legge nel report.