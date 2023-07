Covid, 13 mld dosi vaccino nel mondo, enti regolatori: "Sicuri per tutti"

Di: Adnkronos

Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - Sono "oltre 13 miliardi" le dosi di vaccini anti-Covid somministrate in tutto il mondo. E le evidenze raccolte indicano che "questi prodotti, mirati a proteggere dalle conseguenze più gravi dell'infezione, hanno un ottimo profilo di sicurezza in tutte le fasce di età, compresi i bambini e le persone con condizioni mediche di base" ossia con patologie preesistenti, "i pazienti immunocompromessi e le donne in gravidanza". Sicurezza, ma anche efficacia: i vaccini Covid-19 "hanno salvato milioni di vite in tutto il mondo, riducendo significativamente il rischio di malattie gravi, ospedalizzazione e morte per infezione da Sars-CoV-2". Lo dichiarano gli enti regolatori riuniti nell'Icmra, l'International Coalition of Medicines Regulatory Authorities di cui fa parte anche l'Agenzia italiana del farmaco Aifa. I punti chiave della dichiarazione congiunta sono stati diffusi dall'Agenzia europea del farmaco Ema, che l'ha approvata e sottoscritta. (segue)