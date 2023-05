Salute: Ordine psicologi, 'è ora di agire su nostra presenza nelle scuole'

"Sulla necessità dello psicologo scolastico è l'ora di agire, non di riflettere"

Di: Adnkronos

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - "Sulla necessità dello psicologo scolastico è l'ora di agire, non di riflettere. Il malessere dei ragazzi è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo dati drammatici, non si può rinviare un intervento che è ormai diventato urgente". A dirlo all'Adnkronos Salute è David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (Cnop) che commenta le parole del ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara che, in un video pubblicato su Facebook dopo la visita alla professoressa aggredita ad Abbiategrasso da uno studente sedicenne, invita a "riflettere attentamente sullo psicologo a scuola in un momento particolarmente difficile".

Che questa figura sia necessaria, aggiunge Lazzari, "è sotto gli occhi di tutti. Serve aiutare il mondo della scuola nel suo complesso a gestire queste situazioni", non solo i ragazzi, dunque ma anche gli insegnanti e chi se ne occupa. Attraverso lo psicologo scolastico si possono "intercettare precocemente le situazioni di disagio - sottolinea - e dare le prime forme di ascolto". E' fondamentale "anche per fare educazione psicologica. C'è infatti una diffusa fragilità, lo vediamo dalle diverse indagini sul mondo dei giovani. Non si deve rispondere solo al disagio, ma sostenere le risorse positive. Perché se non si lavora con una seria opera di prevenzione e promozione il disagio aumenta così tanto che non ci saranno più risorse per dare risposte adeguate", conclude sottolineando come l'episodio di Abbiategrasso faccia "riflettere tutti sul forte livello di disagio che vivono le giovani generazioni per il quale servono nuovi strumenti come la psicologia scolastica, già presente nella maggior parte dei Paesi europei".