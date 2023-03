Salute: punire chi istiga giovani ad anoressia e bulimia, Fdi presenta ddl

Punire chi istiga, anche sui social, i disturbi del comportamento alimentare

Di: Adnkronos

Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Punire chi istiga, anche sui social, i disturbi del comportamento alimentare, dall'anoressia alla bulimia. Un problema che riguarda il 5% popolazione, soprattutto i giovani. Oggi al Senato, durante l'evento 'Disturbi del comportamento alimentare' promosso da Fratelli d'Italia, è stato presentato il disegno di legge del senatore Fdi Alberto Balboni. "Ogni anno 4mila giovani perdono la vita a causa di questa malattia psichiatrica e sociale - dichiara Balboni, presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato - Vogliamo che i disturbi vengano riconosciuti come malattia sociale, così sarà più semplice il lavoro nelle scuole. Abbiamo depositato il ddl proprio il 15 marzo, la giornata del Fiocchetto lilla. L'obiettivo è avere uno psicologo a scuola dedicato per incontrare i ragazzi, in grado di aiutarli e capire i primi sintomi. Il ddl punta sulla prevenzione, ma anche sulla repressione dei comportamenti illegali perché siamo al limite dell'istigazione al suicidio".

Sono 5 gli articoli che compongono il ddl. Afferma Lucio Malan, capogruppo Fdi al Senato: "Il ddl è rivolto ai giovani perché questi disturbi del comportamento alimentare colpiscono soprattutto loro. Il ddl vuole introdurre misure specifiche di sostegno e punire con un articolo del Codice penale chi istiga, spinge e incoraggia a tenere e incrementare i comportamenti alimentare che non di rado hanno un finale fatale. Chi è vittima di questi disturbi è intelligente, istruito, ma si trova spesso in un vicolo cieco. Questi ragazzi hanno bisogno di un aiuto positivo".