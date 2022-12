Covid, Magrini: “In Italia i dati sono buoni, vaccinarsi è fondamentale”

“Calo di infezioni e situazione sotto controllo”

Di: Redazione Sardegna Live

"Per quanto riguarda farmaci e vaccini, la situazione italiana è al momento sotto controllo. I nostri dati sono buoni e registrano un calo di infezioni Covid. Ora l'importante è vaccinarsi e fare i richiami. Si tratta di un passaggio fondamentale per consolidare i risultati. L'obiettivo è vaccinare in gennaio tutti i soggetti a rischio per età e patologie e i soggetti fragili di ogni età".

Così il direttore generale Aifa, Nicola Magrini, che oggi ha partecipato alla riunione dell'Unità di crisi al ministero della Salute.

"Nella riunione abbiamo fatto il punto sulla situazione epidemiologica e manterremo alta la vigilanza" ha detto.