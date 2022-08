Tumori: 4,5 milioni di morti all'anno per fattori di rischio evitabili

Fumo, alcol e peso eccessivo le cause principali

Di: Redazione Sardegna Live

Fumo, alcol, peso eccessivo e altri fattori di rischio noti sono stati responsabili di quasi la metà dei decessi per cancro nel mondo nel 2019: 4,45 milioni. È il dato che emerge da uno studio internazionale che ha coinvolto oltre mille ricercatori in tutto il mondo nell'ambito della GBD 2019 Cancer Risk Factors Collaboration.

La ricerca è stata pubblicata su sulla rivista The Lancet. La ricerca ha analizzato l'impatto di 34 fattori di rischio comportamentali, metabolici, ambientali e occupazionali sul numero di decessi per cancro nel 2019, utilizzando i dati del Global Burden of Disease Study un programma di ricerca sull'impatto delle principali malattie nel mondo.

I fattori di rischio analizzati si sono confermati responsabili di oltre 4,45 milioni di decessi per cancro, pari al 44,4% di tutti i decessi per cancro nel 2019. Sono stati giudicati inoltre responsabile della perdita di 105 milioni di anni di vita in salute (i cosiddetti DALY).

I fattori di rischio con un maggiore impatto sono risultati il fumo, l'alcol e l'alto indice di massa corporea. Tra i decessi influenzati dai fattori di rischio, più di un terzo è dovuto a cancro al polmone.