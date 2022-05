Sanità, "A Burcei solo 2 medici 4 ore alla settimana per 1300 residenti”

Lettera di denuncia del Comitato per il diritto alla salute

Di: Redazione Sardegna Live

“Da ieri a Burcei ci sono solo due medici, per due ore a settimana ciascuno, per visite mediche, prescrizioni di farmaci e indagini diagnostiche”.

Lo denuncia il Comitato per il diritto alla salute dei burceresi. Dal primo gennaio - insiste il comitato - manca un medico di medicina generale e 1.300 pazienti, privi di assistenza, non sanno a chi rivolgersi. Per circa due mesi - questo il resoconto da parte dei pazienti - i pediatri e l'unico medico di medicina generale rimasto, hanno assicurato qualche prescrizione e visita, successivamente è stato nominato per circa tre settimane un medico per due ore settimanali.

I residenti si dicono stanchi della situazione. E, in una richiesta sottoscritta da 869 abitanti e promossa dal comitato, chiedono che sia assicurato il diritto alla salute anche a Burcei.

"Consapevoli che il problema è generalizzato - scrivono - ma il presidio ospedaliero più vicino dista circa 38 chilometri dal paese, a cui è collegato dalla Ss 125: un percorso tortuoso per circa 9 km e per ulteriori 5 con un limite di velocità di 50 chilometri orari. La popolazione di Burcei confida nell'intervento delle autorità perché sia data piena attuazione al principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana".