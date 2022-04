Da domani addio al Green Pass per accedere a palestre, piscine ed eventi sportivi

La mascherina Ffp2 resta obbligatoria per eventi e competizioni sportive al chiuso

Di: Redazione Sardegna Live

A partire da domani, 1° maggio 2022, secondo l’Ordinanza del Ministero della Salute, sarà obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.



Come invece previsto dal decreto legge del 24 marzo 2022, sempre a decorrere da domani, cesserà l’obbligo di possesso del Green Pass per l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, per l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sporti di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.



Si suggerisce, tuttavia, l’adozione delle seguenti misure precauzionali: distanziamento, igiene delle mani e delle superfici, ricambio dell’aria.