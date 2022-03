Speranza: “Ad aprile valuteremo sulle mascherine al chiuso”

Da oggi l’Italia tutta bianca

Di: Redazione Sardegna Live

Sulle mascherine al chiuso "faremo una nuova valutazione ad aprile su cosa fare. Teniamo una linea di prudenza", afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Sarebbe fuori dalla storia gestire la pandemia come un anno fa ma ci vuole cautela e fiducia. La pandemia non è finita", aggiunge. E per quanto riguarda la quarta dose di vaccino sono previste "verifiche se e in che periodo farla".

Con anche la Sardegna che lascia la zona gialla, da oggi l'Italia è tutta bianca. Finisce così l'era dei colori delle regioni, in vista delle nuove misure previste per il primo aprile.

Secondo i dati del ministero della Salute, ieri i nuovi contagi da Covid nelle 24 ore erano 59.555, 82 i morti.