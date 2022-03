Crisanti: “Abolire il super e il Green Pass dal primo aprile”

"Con tutti questi vaccinati non ha senso mantenerlo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Io, dal primo aprile, abolirei del tutto sia il super che il Green Pass". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all'Università di Padova.

A una domanda su cosa fare con il Super Green Pass dal 31 marzo (fine dello stato di emergenza per il Covid in Italia), in poi, Crisanti ha risposto sottolineando che "con tutti questi vaccinati non ha più senso mantenerlo, anche perché l'Italia non è che abbia fatto molto meglio di altri Paesi che non l'avevano adottato".