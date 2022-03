Covid: contagi in calo ma altri 4 morti in Sardegna

Aumentano i ricoveri: + 3 in intensive e +19 in area medica

Di: Redazione Sardegna Live

Contagi in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1172 casi confermati di positività al Covid (di cui 943 diagnosticati da antigenico), contro i 1480 della precedente rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9828 tamponi per un tasso di positività dell'11,9%.

In aumento i ricoveri negli ospedali: i pazienti nei reparti di terapia intensiva sono 29 (+3), mentre i ricoverati in area medica sono 325 (+19); 27393 i casi di isolamento domiciliare (-2092).

Si registrano quattro vittime: un uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 86 e un uomo di 88, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 84 anni residente nella provincia di Oristano.