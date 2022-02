Abrignani: “Abolire il Green pass dal 1° aprile? Scelte politiche”

“Non penso possa arrivare una variante più diffusiva di Omicron. Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts”

Di: Redazione Sardegna Live

"Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts". Lo dice a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, l'immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani. "Non credo - afferma inoltre - che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela".

Abolire il Green Pass dall'1 aprile? "Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto". Conclude Sergio Abrignani.