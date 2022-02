L’Aou Cagliari si rafforza nella lotta al tumore alla mammella

Al Policlinico Duilio Casula arriva Massimo Dessena, chirurgo senologo di fama internazionale

Di: Redazione Sardegna Live

L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari si rafforza nella lotta contro il tumore alla mammella. E parte anche la stretta collaborazione con lo Ieo (Istituto europeo di oncologia) di Milano. Al Policlinico Duilio Casula arriva Massimo Dessena, chirurgo senologo di fama internazionale che lavorerà nella Chirurgia Polispecialistica diretta dal professor Pietro Giorgio Calò.

E sempre questa settimana parte un ciclo di incontri che saranno tenuti dalla dottoressa Viviana Galimberti, Direttrice della Senologia Chirurgica dello Ieo.

Il primo di questi seminari (promossi dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli studi di Cagliari) si terrà mercoledì 9 febbraio alle 14.30 con un focus sull' "Evoluzione del trattamento del cavo ascellare nel carcinoma mammario". "Siamo orgogliosi - dice Mario Nieddu, assessore regionale della Sanità - È un'iniziativa lungimirante che mette in rete le migliori best practice per dare la possibilità alle donne di avere le migliori cure al mondo.

La Sardegna riparte con una sanità che funziona e che si rafforza sempre di più". E' solo l'inizio di un lungo cammino insieme. "A questo seminario, grazie alla disponibilità della dottoressa Galimberti, - spiega il professor Calò - seguiranno altri incontri dedicati in particolare al percorso formativo delle Scuole di Specializzazione coinvolte nel percorso diagnostico terapeutico del carcinoma mammario, su argomenti di attualità i che costituiranno l'inizio di una collaborazione tra l'Aou di Cagliari e la prestigiosa Istituzione fondata dal professor Umberto Veronesi".

Nella foto: Viviana Galimberti, Massimo Dessena, Piergiorgio Calò