Gimbe: “Le prime dosi a over 50 aumentano del 28% in 7 giorni, si tratta dell’effetto obbligo”

Stabili le somministrazioni settimanali nei bambini tra i 5 e gli 11 anni: 240.920

Di: Redazione Sardegna Live

La recente introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 "spinge le prime dosi" e "inizia a mostrare i primi effetti": nella settimana 12-18 gennaio in questa fascia anagrafica i nuovi vaccinati sono stati 128.966, pari a +28,1% rispetto alla settimana precedente.

Complessivamente, nello stesso arco di tempo i nuovi vaccinati sono stati 510.742 rispetto ai 496.969 della settimana precedente (+2,8%) e sono stabili le nuove vaccinazioni nella fascia 5-11 anni (pari a 240.920), che rappresentano quasi la metà delle prime dosi.

È quanto emerge dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe.