Tumori: da 60 esperti il documento per superare le disuguaglianze

Maria Lucia Lorefice: “Stiamo lavorando sulla prevenzione e il recupero degli screening saltati, sulla promozione della ricerca scientifica, sull'abbattimento delle liste d'attesa”

Di: Redazione Sardegna Live

Con la legge di bilancio e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha sottolineato Maria Lucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, "stiamo lavorando sulla prevenzione e il recupero degli screening saltati, sulla promozione della ricerca scientifica, sull'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie e sulla stabilizzazione del personale medico e sanitario. Non servono interventi frettolosi e fine se stessi ma ben strutturati e perseguibili. Dobbiamo però far sì che i risultati di questo lavoro si vedano".

"La priorità - sottolinea Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva - deve ora essere la ripresa degli screening oncologici, degli esami, dei trattamenti e alla presa in carico dei pazienti, in maniera omogenea su tutto il territorio. Per fare ciò - ha concluso - serve una forte capacità organizzativa con ruoli ben definiti, con maggiori investimenti in ambito di formazione del personale sanitario e l'aggiornamento delle regolamentazioni per l'accesso alle cure più innovative".