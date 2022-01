Vaccini: 685mila prime dosi da quando è stato introdotto l’obbligo per i 50enni

La media delle somministrazioni dal 7 gennaio è di circa 76mila dosi al giorno

Di: Redazione Sardegna Live

Da quando, lo scorso 7 gennaio, è stato annunciato l'obbligo di vaccino per gli over 50 e del Super pass per lavorare , sono state fatte in Italia quasi 685mila prime dosi.

Prima del record stabilito ieri con quasi 92mila somministrazioni, il giorno con più vaccinazioni è stato l'8 gennaio, quando il decreto è stato pubblicato in Gazzetta: poco più di 82mila prime dosi in 24 ore.

La media delle somministrazioni dal 7 gennaio è di circa 76mila dosi al giorno.