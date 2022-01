Sanità. Promesse svanite, ennesimo allarme: mancano i medici

Interviene il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre raggiunge quasi le 5mila firme la petizione online che chiede di "salvare" il reparto di Pediatria dell'ospedale San Martino di Oristano che rischia la chiusura per mancanza di organico, il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano richiama la Asl sugli impegni persi sul potenziamento degli organici.

"Promesse che come al solito si sono rivelate vane - scrive il Comitato in una nota - Non solo non sono arrivati nuovi medici, ma continuiamo a perderne: due pediatre in pensione, una a cui non è stato rinnovato il contratto. Dal primo dicembre per un contratto non formalizzato, il S. Martino ha perso un radiologo e a febbraio ci sarà il trasferimento di un cardiologo sempre a S. Gavino, che a quanto pare già da tempo ha iniziato la campagna acquisti del personale medico. Un solo anestesista è arrivato a supporto dei colleghi e non è previsto, né a breve né a lungo termine, un rientro da congedo per maternità. A oggi non è arrivato nessun emodinamista e a quelli che venivano due , tre volte la settimana , è scaduta la convenzione a fine dicembre".

Secondo il Comitato, "il pronto soccorso sta vivendo nuovamente, come successe in passato, un momento tragico. Il reparto Obi completamente occupato da pazienti Covid e un solo medico specialista a fare la spola dall'area grigia, con pazienti anche gravi, alla zona di emergenza ordinaria".