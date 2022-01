Pfizer annuncia: il vaccino anti-omicron sarà pronto a marzo

L’Amministratore Delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha comunicato che l’azienda ha già cominciato a produrre le prime dosi del vaccino contro Omicron

Di: Redazione Sardegna Live

Un vaccino che, come afferma Bourla, sarà efficace anche contro le altre varianti del covid. Ma non è ancora chiaro se sarà necessario sottoporsi alla quarta dose.

A fine dicembre si era già parlato di un vaccino adatto a eliminare la variante Omicron, infatti Sabine Bruckner capo Pfizer Svizzera, aveva dichiarato in un’intervista l’adozione di una “strategia a doppio binario” studiando l’efficacia dei vaccini attuali contro le varianti da una parte, e analizzando dall’altra parte, una nuova versione aggiornata in grado di contrastare l’arrivo di varianti più pericolose.

Nel frattempo l’Ema sta valutando la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dell’antivirale per via orale Paxlovid da parte di Pfizer Europe.