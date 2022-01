Covid, Cricelli (Simg): “il medico deve segnalare i malati per la terapia antivirale”

A chiarire quale sia l'iter procedurale per l'avvio del trattamento è Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie

Di: Redazione Sardegna Live

Per ottenere la pillola antivirale molnupiravir per il trattamento del Covid-19 è necessario che il paziente sia segnalato all'ospedale di riferimento - dove il farmaco è distribuito - dal medico di medicina generale che ne attesta i sintomi.

La pillola antivirale, spiega il presiedente, "è riservata ai soggetti positivi al Covid-19 e sintomatici, con particolari condizioni di vulnerabilità. Deve essere somministrata entro i primi 5 giorni dalla comparsa dei sintomi e comunque prima possibile, come indica il foglietto illustrativo del farmaco. L'effetto è infatti garantito solo entro i primi 5 giorni, perché quando il virus ha cominciato a replicarsi non può essere più somministrata. Viene somministrata 2 volte al giorno per 5 giorni e l'azienda produttrice afferma che c'è un dimezzamento del rischio di ospedalizzazione e di morte quando somministrata secondo questi criteri".

Secondo il presidente Simg, tuttavia, "se il paziente è positivo, anche in assenza di sintomi ma in caso di particolare vulnerabilità come un soggetto molto anziano e con varie patologie, l'antivirale potrebbe comunque essere indicato". Molnupiravir, sottolinea, "è distribuito agli ospedali, e ogni Regione decide quali sono gli ospedali ed i reparti di riferimento, che sono generalmente quelli di malattie infettive o anche i Pronto soccorso. Appena viene individuato un paziente positivo e con le caratteristiche indicate viene subito segnalato dal medico di medicina generale all'ospedale di riferimento e a questo punto il reparto ospedaliero decide, a seconda delle caratteristiche del paziente, se indicare la somministrazione della pillola", che avviene al domicilio del paziente.

L'antivirale orale però, precisa Cricelli, "non è l'unica alternativa e si può decidere di somministrare anche gli anticorpi monoclonali, che sono un'altra opzione terapeutica. La segnalazione del paziente può essere fatta anche dal medico del 118, se è interpellato, o dalle Unità Usca". Il cittadino, conclude, "non deve dunque contattare autonomamente l'ospedale".