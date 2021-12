Tanti tamponi anche tra vaccinati per un Natale sicuro

Boom di test nelle farmacie prima delle feste

Di: Redazione Sardegna Live

Super lavoro in farmacia, dove milioni di persone, tra i quali tanti vaccinati, stanno ricorrendo al tampone rapido in vista del Natale. Ad aumentare il normale carico di lavoro, le tante persone in partenza per ritornare in famiglia per le vacanze, ma anche chi per il 24 e 25, decide di assumere qualche precauzione in più, come testarsi, anche se ha già ricevuto il vaccino.

A descrivere il quadro è Roberto Tobia, segretario Nazionale di Federfarma, che sottolinea come "due terzi dei tamponi fatti ogni giorno in Italia sono processati nelle farmacie".

"L'aumento c'è un po' ovunque ma la situazione", precisa, "è sotto controllo. Le farmacie continuano a rispondere bene come fanno ormai da tempo, perché l'emergenza non è di oggi ma una costante negli ultimi due anni a questa parte. Anche nei giorni più duri, come quelli a ridosso dell'introduzione del Super Green pass quando si facevano circa un milione di tamponi al giorno, tolti i molecolari, due terzi erano fatti da noi. Per far fronte abbiamo assunto ulteriore personale e allestito gazebo. Quindi il surplus di lavoro per il Natale non ci spaventa".

Accanto ai tamponi per i non vaccinati, quello che si osserva è un aumento di tamponi fatti come gesto di generosità verso gli altri.

"Molti cittadini, visto l'aumento dei contagi anche tra vaccinati e la variante omicron che imperversa, vogliono testarsi per verificare di non esser positivi asintomatici. Si tratta di un gesto di responsabilità e tutela verso i propri cari, magari più anziani, con cui siederanno a tavola a festeggiare. La maggior parte degli italiani sta mostrando grande senso di maturità".

Nonostante il pienone, precisa, "non arrivano segnalazioni di particolari criticità, salvo qualche coda in più nei giorni festivi, quando alcune farmacie sono chiuse per il giorno di riposo. Da questo punto di vista, però, ci sono molte differenze tra territorio e territorio. In alcune regioni, ad esempio - conclude - le farmacie fanno tamponi anche fuori dagli orari di apertura, aprono esclusivamente per fare questo".