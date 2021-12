Covid, boom di casi tra gli infermieri: quasi 5mila in 30 giorni

Nursing up: “Per proteggerli, fare tamponi ogni 4 giorni come in Veneto”

Di: Redazione Sardegna Live

"Crescono vertiginosamente i contagi degli operatori sanitari, vicini a quota 5mila negli ultimi 30 giorni. Cosa aspettano le Regioni ad adottare il criterio del Veneto, che ha portato ad ogni 4 giorni la frequenza dei tamponi? Cosa aspettano a misurarne costantemente i livelli di copertura vaccinale?".

È l'allarme lanciato da Antonio De Palma, presidente del sindacato infermieri Nursing Up, che chiede alle regioni di "mettere in sicurezza i sanitari con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi". Nel pieno della quarta ondata, aggiunge, "non possiamo permetterci un piano di contrasto tanto disomogeneo".