Visite odontoiatriche e senologiche in ambulatorio Caritas

Inaugurato un anno fa, al via ai nuovi servizi

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovi strumenti odontoiatrici donati all'ambulatorio medico polispecialistico Caritas diocesana dall'associazione Jasmin. E via al servizio di visite senologiche gratuite in collaborazione con il gruppo "Abbracciamo un sogno". L'ambulatorio Caritas, intitolato al medico Nabeel Khair e a tutte le altre vittime del Covid-19, è stato inaugurato un anno fa in piena pandemia.

"Uno spazio di accoglienza e orientamento ai servizi pubblici - ha detto don Marco Lai, Caritas - nel desiderio di essere un punto di riferimento per chi ha difficoltà di accesso alle cure". Dall'apertura - ha ricordato il direttore sanitario dell'ambulatorio Giuseppe Frau - circa un migliaio di pazienti si sono rivolte al servizio.

"Indigenti, senza dimora- ha spiegato- ma anche tante persone che durante la pandemia non hanno potuto accedere alle cure, in seguito alla chiusura di alcuni reparti nelle strutture sanitarie pubbliche a causa dell'emergenza sanitaria".

Tra gli strumenti donati dall'associazione Jasmin anche un radiografico che permetterà di effettuare le radiografie odontoiatriche. L'ambulatorio è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio, la mattina su appuntamento. I servizi vengono portati avanti grazie a una settantina di volontari, tra medici, infermieri e altri collaboratori.