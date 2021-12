Vaccini: Speranza: “Fino ad oggi somministrate oltre 104 milioni di dosi”

“Dimostrazione di un grande Paese con un servizio sanitario nazionale forte, capillare, a tutti i livelli”

Di: Redazione Sardegna Live

"Ogni mattina all'alba mi scambio messaggi con il commissario Figliuolo e a stamattina abbiamo somministrato oltre 104 milioni di dosi di vaccino. Questo numero passa ormai come un dato di fatto, normale, ma non è così. Somministrare 104 milioni di dosi in un anno è simbolo di un grande paese con un servizio sanitario nazionale forte, capillare, a tutti i livelli. Solo un sistema del genere può sviluppare un lavoro del genere".

Così il Ministro della Salute Roberto Speranza in occasione dell'accordo tra i Ministeri della Salute e della Difesa per ampliare la produzione di cannabis medica, siglato oggi presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.