L’Iss raccomanda la terza dose alle donne in gravidanza e in allattamento

Trascorsi i 5 mesi dal completamento del ciclo primario. Priorità vaccinazione alle più esposte

Di: Redazione Sardegna Live

Raccomandata una dose di vaccino a mRNA come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario.

Lo afferma l'Istituto superiore di Sanità. L'Iss raccomanda inoltre una dose di vaccino mRNA come richiamo alle donne che allattano, senza alcuna necessità di interrompere l'allattamento. Le donne a maggior rischio di contrarre l'infezione perché più esposte (come professioniste sanitarie o caregiver) e a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da Covid sono il target prioritario per la vaccinazione in gravidanza.