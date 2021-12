Vaccini: sabato 18 dicembre un nuovo Open day al Brotzu di Cagliari

I vaccini sono destinati alla prima dose per gli over 12 e alle terze dosi per gli over 40

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato 18 dicembre, dalle 9 alle 12, è in programma un nuovo Open day vaccinale nell'hub dell'ospedale Brotzu di Cagliari senza prenotazione.

I vaccini sono destinati alla prima dose per chi ha compiuto i 12 anni e alle terze dosi per gli over 40, mentre la somministrazione della seconda dose del siero Pfizer per tutta la popolazione a partire dai 12 anni.

La dose addizionale è prevista a cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale. Non sarà necessaria alcuna prenotazione.