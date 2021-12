Natale, Battiston: attesi fino a 30.000 nuovi casi al giorno

A meno che non si vedano gli effetti delle terze dosi e del contenimento

Di: Redazione Sardegna Live

L'andamento attuale dell'epidemia indica che il numero di nuovi infetti continuerà a salire progressivamente fino a Natale, quando si potrebbero raggiungere delle punte settimanali di circa 30.000 nuovi casi al giorno: lo indicano le analisi del fisico Roberto Battiston, dell'Università di Trento e coordinatore dell'Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

"Se l'andamento di lenta crescita esponenziale dell'epidemia, osservato da circa otto settimane, si manterrà, assisteremo ad un aumento continuo dei casi, fino a picchi di 30.000 casi giornalieri intorno a Natale. A quel punto - osserva - l'effetto del Green pass rafforzato e quello delle terze dosi in continua crescita, dovrebbe essere visibile, Rt dovrebbe calare verso 1 ed il numero di nuovi casi iniziare scendere. Per questo occorre però che siano rispettate le norme sul distanziamento sociale e sulle mascherine nel periodo natalizio ". In gennaio si dovrebbero aggiungere gli effetti delle ulteriori vaccinazioni della fascia 5-11 anni" ma, conclude, " rimane la grande incognita sul ruolo che potrà giocare la variante Omicron del virus SarsCoV2."