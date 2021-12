Covid, pediatri: 3 milioni e mezzo i bambini vaccinabili, 10% fragili

Sono 3 milioni e mezzo i bambini tra i 5 e gli 11 anni potenzialmente interessati dalla vaccinazione anti-Covid dopo il via libera dell'Aifa

Di: Redazione Sardegna Live

"L'Iss -aggiunge Staiano- il 9 novembre ha pubblicato dei dati secondo i quali rispetto al 25 agosto in due mesi nella fascia di età tra i 6 e i 10 anni vi è stato un incremento di circa 24.398 casi. Noi siamo pronti nel momento in cui avremo a disposizione le dosi vaccinali".

"Il vaccino per i bambini -sottolinea- prevede un dosaggio inferiore a quello normale, con siringhe con aghi più piccoli dedicati ai bimbi in questa fascia di età. Già le regioni si stanno organizzando, ad esempio io sono in Campania e leggevo come già le indicazioni da parte del comitato tecnico siano a vaccinare negli Hub vaccinali ma anche a coinvolgere i pediatri di famiglia, come già è accaduto in altre regioni per gli over 11, come ad esempio il Lazio. Le indicazioni saranno differenti da Regione a Regione".

Con altre società scientifiche e realtà del mondo della pediatria, la Sip si era già espressa a favore dei vaccini tra i 5 e gli 11 anni, già prima dell'approvazione da parte delle Autorità regolatorie. "Abbiamo prodotto documenti a favore della vaccinazione Covid 19 fascia età 5-11 anni- conclude Staiano- perché riteniamo che il vaccino sia efficace e sicuro".