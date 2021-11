Costa: "Per under12 vaccinazione volontaria, nessun Green pass"

Pronti entro fine anno per le somministrazioni

Di: Redazione Sardegna Live

"Qualora dovesse arrivare l'ok dell'Aifa alla vaccinazione per i bambini under12, confidiamo di essere pronti già entro fine anno per le somministrazioni. Siamo consapevoli che siamo davanti ad un tema delicato e mi auguro che la politica non faccia diventare questo un tema di scontro politico. Siamo di fronte ad una vaccinazione volontaria e non è previsto alcun Green pass per gli uder12".

Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a 'Un altro giorno' su Rai1.

"Abbiamo sul territorio una serie di presenze e le farmacie che ci garantiscono una rete capillare, e abbiamo avuto la grande disponibilità dei pediatri. Quindi - ha sottolineato Costa - confidiamo di mettere in campo una struttura che permetta la somministrazione al meglio. Non vacciniamo i bambini per proteggere gli adulti. Quando gli enti regolatori autorizzano un vaccino significa che quel vaccino il primo beneficio lo dà a chi lo riceve".