Covid in Sardegna: 87 nuovi contagi e due decessi

Contagi da Covid in calo in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registrano altri due decessi, entrambi in provincia di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano i ricoverati in area medica, in tutto 71.

I nuovi casi accertati sono 87 (-11) sulla base di 2.378 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 9.073 tamponi.

Il tasso di positività scende allo 0,9 per cento. Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 13 (-3), aumentano invece quelli in area medica per un totale di 71 (+4) posti letto occupati da positivi. Infine, sono 2.626 (+6) le persone in isolamento domiciliare.