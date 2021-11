Green pass: è necessario fare controlli a campione al confine

Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga

Di: Redazione Sardegna Live

"Abbiamo chiesto al Governo di fare controlli al confine sul Green pass. Mi hanno detto che stanno facendo una valutazione. Una soluzione fattibile" è quella applicata dall'Austria "con controlli a campione per verificare che chi varca il confine possieda il certificato, senza limitare la circolazione ma per controllare la sicurezza sanitaria".

Lo afferma Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste. "Dobbiamo operare su molti fronti per garantire la sicurezza - ha precisato - in una situazione ben diversa rispetto allo scorso anno, quando erano chiuse le attività. Se le frontiere non vengono controllate ed entrano non vaccinati o contagiati, la situazione ci preoccupa, quindi abbiamo chiesto al Governo di intervenire. Sul Green pass serve un controllo attento", anche per "garantire le persone che nel nostro Paese stanno rispettando le regole e si stanno difendendo".