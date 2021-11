Vaccini: ieri 32mila prime dosi e quasi 300mila booster

Ormai sono 95.984.088 i vaccini somministrati, pari al 94,3% del totale a disposizione delle regioni

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state 32.473 le prime dosi somministrate ieri in Italia (numeri ancora in assestamento), un livello che non si aveva da oltre un mese (21 ottobre), mentre le terze dosi continuano a correre con quasi 300 mila (293.177) booster, arrivando a 6.237.051.

In tutto ieri, comprese le 27 mila nuove persone vaccinate (con due dosi), sono state 352.683 mila le dosi giornaliere arrivando ad un totale di 95.984.088 di vaccini somministrati, pari al 94,3% del totale a disposizione delle regioni, secondo i dati del sito ufficiale del governo.