Buggerru. Covid: alcuni casi di positività a scuola, torna la Dad

Ordinanza della sindaca: la ripresa delle lezioni in presenza da lunedì 6 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito di segnalazione di alcuni casi di positività al Covid la sindaca di Buggerru, Laura Cappelli ha disposto, con ordinanza, la chiusura delle scuole cittadine, che potranno proseguire le lezioni in Dad.

La riapertura alle lezioni in presenza è prevista per lunedì 6 dicembre. Lo rende noto la stessa prima cittadina sui canali social. "È in corso in queste ore il tracciamento dei contatti da parte di Ats - scrive -Invito tutti al rispetto delle consuete disposizioni in materia del contenimento del virus, ma soprattutto invito, chi ancora non lo avesse fatto, a sottoporsi alla vaccinazione. Confido pertanto nel buon senso da parte di tutti"