Palù: “Obbligo vaccinale per i bimbi? Lo considererei attentamente”

“Importante considerare il rapporto rischi-benefici. Valuteremo progressivamente”

Di: Redazione Sardegna Live

Se si tratta di obbligo vaccinale anti-Covid per i bambini "va soppesato" il rapporto rischi-benefici e "lo considererei attentamente come l'obbligo di vaccinazione per altre categorie. Quindi se l'obbligo deve essere generalizzato è una valutazione attenta rischi-benefici ma questa si confà con l'andamento dell'epidemia".

Così il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, a SkyTg24 che alla domanda se non esclude l'obbligo per 5-11 anni ha risposto: "Certamente. È una valutazione - ha detto Palù - che verrà fatta progressivamente", ricordando che "il rischio dell'infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino".