Vaccini, Costa: “Lo scorso anno 33.000 ricoverati oggi 4.000”

“La situazione in Italia è molto diversa dallo scorso anno e rispetto agli altri Paesi”

Di: Redazione Sardegna Live

"La situazione oggi nel nostro Paese è diversa rispetto a altri Paesi europei in cui le cose vanno male, perché altrove la percentuale di vaccinati è di gran lunga inferiore. Abbiamo avviato un percorso prudente di ritorno alla normalità e il Green pass è stato uno strumento fondamentale. Dobbiamo guardare alle prossime settimane con prudenza e responsabilità, ma la situazione è del tutto diversa rispetto a un anno fa, grazie a chi si è vaccinato. Avevamo, lo scorso anno di questi tempi, 33.00 ricoverati in ospedale e oggi sono 4.000. Avevamo 3.700 ricoverati in intensiva, oggi 500. Tutto questo grazie a vaccini".

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo su Tg2 Italia, Rai 2.