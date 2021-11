Vaccini, Speranza: somministrate 92,5 milioni di dosi

Il ministro della salute Roberto Speranza al convegno dell'Ordine dei medici: “Dobbiamo insistere”

"Oggi in Italia sono state somministrate 92,5 mln di dosi di vaccino. Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande Paese. Le prime dosi sono fondamentali. Continuiamo a farne circa 19mila al giorno: sembra un numero residuale e invece è importante perché ogni singola dose di vaccino in più significa rendere più forte il nostro scudo contro il Covid-19.Dobbiamo insistere". Così chiarisce e ribadisce il Ministro della Salute Speranza.