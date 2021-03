Covid. Istituita Giornata in memoria vittime epidemia, sarà il 18 marzo

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha votato a favore del dl che prevede l'istituzione della Giornata

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

La 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus' sarà celebrata ogni 18 marzo. A quanto apprende l'AdnKronos, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha votato a favore del dl che prevede l'istituzione della Giornata. Il testo, proveniente dalla Camera, è stato approvato dalla prima Commissione di Palazzo Madama, che ha come presidente il dem Dario Parrini. Il voto in sede deliberante determina l'approvazione della legge, che non dovrà quindi essere votata dall'Aula.