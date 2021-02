Ristoranti aperti a cena in zona gialla: il Cts non dà il via libera

Di: Redazione Sardegna Live

Ristoranti aperti fino alle 22 in zona gialla? Per il Comitato tecnico scientifico è da escludere.

"Non c'è alcun via libera del Comitato tecnico scientifico alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura. Nel verbale della riunione del Comitato del 26 gennaio 2021 vi sono indicate, anzi, alcune considerazioni sul rafforzamento delle misure restrittive adeguandole alle caratteristiche strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso", ha precisato in una nota Cts, rispondendo alla richiesta arrivata dal ministero dello Sviluppo economico sulla riapertura di pubblici esercizi.

“Una rimodulazione dei pacchetti di misure potrebbe modificare l'efficacia nella mitigazione del rischio”, ha spiegato il Cts. A favore dell’apertura dei ristoranti fino alle 22 è anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Lo sostengo da molti mesi, credo che i ristoranti possano essere riaperti, in zona gialla, in sicurezza e con controlli rigidi fino alle 22. Sicuramente per le zone Gialle credo che l'indirizzo sarà quello di tenere aperti i ristoranti alla sera”, ha detto intervistato da Radio Popolare.

Intanto, dopo due settimane vissute in area arancione, la Sardegna da lunedì rientra in zona gialla e, come indicato nel DPCM del 14 gennaio, potranno aprire i musei e i luoghi della cultura.

Resta il divieto di uscire da casa tra le 22 e le 5 (si può uscire esclusivamente per motivi di lavoro, di salute o casi di necessità); chiusi i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, chiusura bar e ristoranti alle 18, consentiti gli spostamenti sia all’interno del proprio Comune sia fuori. Restano chiuse, invece, piscine e palestre.